Tavares’i verelim!

F.Bahçe, Lazio ile Guendouzi için pazarlık yaparken İtalyan ekibinden sürpriz bir öneri aldı: "Nuno Tavares'i de size satabiliriz." 25 yaşındaki Portekizli futbolcuyu 6 milyon Euro bedelle kadrosuna katan Lazio'nun, oyuncuyu yeni sezon planlamasında düşünmediği öğrenildi. Yönetim bu teklif karşısında düşünmek için süre isterken, oyuncuya ait analiz ve scout raporlarını talep etti. Sol bek transferindeki önceliğini Utrecht forması giyen El-Karouani'ye veren Fenerbahçe, olumsuz bir geri dönüş alınması durumunda Lazio ile bu kez Tavares için masaya oturacak



G.SARAY ZORLADI

F.Bahçe'nin Guendouzi hamlesi sonrası G.Saray'da devreye girdi. Sarıkırmızılılar, Lazio ile şartları zorladı ancak sarı-lacivertliler 3 milyon Euro daha fazla bir rakamla transferde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, İtalyan ekibine bonuslarla 30 milyon Euro ödeyecek. G.Saray ise 27 milyon Euro teklif etti.

F.BAHÇE'YE DÖNECEĞİM!

F.BAHÇE'DE ekim ayından bu yana kadro dışı olan İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'ya kiralık gitti. Sarı-lacivertli kulüp transferi resmen duyururken oyuncuya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon temennisinde bulunuldu. Milli futbolcu yakın çevresine, "F.Bahçe'ye döneceğim. Bu iş yarım kalmayacak" dedi.