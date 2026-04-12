Tedesco olay çıkardı

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalarla tartışma yarattı. Kapalı oynayan takımlara karşı zorlandıklarını belirten İtalyan hoca, "En zoru bu tarz kapalı takımlara karşı oynamak. Daha 'küçük' diye nitelendirebileceğimiz takımlar kale önüne otobüsü park edip kontrataklar yapmaya çalışabiliyorlar. Uzun top oynayıp ikinci topları kazanmaya, duran toplar kazanmaya çalışabiliyorlar. Futbolda yeni bir şey değil. Sadece F.Bahçe değil bütün takımlar zorlanıyor" dedi. Bu ifadeler, Kayserispor'un hocası Erling Moe'ye bildirildi. Norveçli teknik adam da sert bir yanıt verdi:

'F.BAHÇE BÜYÜKSE ŞAMPİYON OLSUN'

"Tedesco, Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil, Kayseri küçük bir şehir değil, gururlu bir şehir. Sadece tabelaya bakarak böyle konuşmak Fenerbahçe teknik direktörüne yakışmaz. Bunu saygısızca buluyoruz. Görelim, Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük kulüpse senelerdir bir şey kazanamamalarını bu sene sonlandırabilecekler mi! Onlar Fenerbahçe ile ilgilensin, biz Kayserispor ile ilgileniriz."



ASENSİO RİZE MAÇINDA SAHADA

BEŞİKTAŞ derbisinde sakatlanan Fenerbahçe'nin 10 numarası Marco Asensio'dan sevindirici haber geldi. Sol diz ön çapraz bağında ödem tespit edildiği ve 10 gün olmayacağı belirtilen İspanyol yıldız, hızla başlanan tedavisine olumlu yanıt verdi. Asensio'nun gelecek hafta oynanacak kritik Çaykur Rizespor mücadelesinin ikinci yarısında süre alabileceği belirtildi. Sağlık ekibinin, durumu hafta boyunca yakından takip edeceği ve tam hazır olmadan riske edilmeme ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.