Tedesco yarın Samandıra’da

Fenerbahçe’nin hocası iki maç sonra takımdaki yerini alacak
Nottingham Forest ile İngiltere'de oynanan maçta yağmur altında kalan ve yaşadığı gribal enfeksiyon zatürreye dönen Fenerbahçe Teknik Direktörü DomenicoTedesco, ligdeki Antalya ve kupadakiGaziantep maçlarında takımın başındaki yerinialamadı. 2.5 gün hastanede kalan ve yoğun ilaç tedavisi uygulanan İtalyan hocanın, evindeki istirahati de bitiyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı, yarınSamandıra'ya gelecek ve Samsun ile oynanacakkarşılaşmaların hazırlıklarında sarı-lacivertlilereliderlik edecek. Durumunun iyi olduğu belirtilen hocanın pazar günü Kadıköy'de oynanacak maçta da takımın başında olması bekleniyor. Fenerbahçe, Tedesco'nun yokluğunda Antalyaile 2-2 berabere kalırken, kupada Gaziantep'i4-0 yenip çeyrek final vizesini aldı.