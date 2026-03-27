Tedesco’nun hayali devler ligi

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1907 Fenerbahçe Derneği'ni ziyaret etti. İtalyan hoca, kariyerine sarılacivertlilerde devam etmek istediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı toplantıda yeni sezon planlamalarına şimdiden odaklandığını, yaz transfer dönemini ve sezon öncesi hazırlık kampı sürecini bizzat takımın başında yaşamak istediğini belirtti. Tedesco ayrıca sarı-lacivertli kulüple Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermenin en büyük hayali olduğunu ifade etti. 40 yaşındaki hocanın Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.