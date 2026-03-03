Tedesco’nun keyfi mi kaçtı!

Fenerbahçe'nin Antalya deplasmanında takımın başında teknik direktör Domenico Tedesco yer almamış, kulübede yardımcı antrenör Zeki Murat Göle hazır bulunmuştu. İtalyan hocanın yokluğunun sebebini sarı-lacivertli kulüp, "Viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı nedeniyle takımımızın başında yer alamayacak hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" şeklinde açıklamıştı. Ancak Tedesco'nun bir hastalığının bulunmadığı, yaşanan sorunlar sebebiyle mücadeleye çıkmadığı iddia edildi. Libero TV'deki bir programda Tedescoile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.Tedesco'nun hastalığı olmadığı,yaşanan bazı sorunlar nedeniylemaça çıkmadığı vurgulandı. Bu arada takımın durumuyla ilgili, 40 yaşındaki teknik adamın genel bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.