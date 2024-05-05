Teklif yağmuru

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enerbahçe'nin oyuncuları bu sezon Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. İşte kalem kalem yıldızların durumu...
Ferdi Kadıoğlu: 24 yaşındaki futbolcu, Arsenal'den resmi teklif bekliyor.
Fenerbahçe ise oyuncusunun önünü açacak ve bu transfere izin verecek. Arsenal'in ilk teklifinin 25 milyon Euro olması düşünülüyor.
Ferdi ile Leverkusen ve Napoli de ilgileniyor.
İsmail Yüksek:
Başarılı orta saha ile Lyon, Rennes ve Atletico Madrid ilgileniyor.
Lyon'un sezon sonunda resmi bir hamle yapacağı öğrenildi.
Fransızlar bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.
İrfan Can Kahveci:
Sevilla'nın çok ciddi bir ilgisi bulunuyor. Newcastle United da İrfan'ı takip ediyor. 15 milyon Euro civarı rakamlar konuşulsa da İrfan için gelecek olan teklif 10 milyon Euro'yu geçmeyecek.
İlgilenen takımların yapmak istediği ilk teklif 7-8 milyon Euro civarında olacak.
SZYMANSKİ İÇİN TABAN LİMİT 20 MİLYON EURO
Jayden Oosterwolde:
Hollandalı sol bek, İtalya Ligi'ne göz kırpıyor... Roma ve Napoli oyuncuyu istiyor.
Sarı-lacivertliler satmayı düşünmezken gelecek tekliflere göre hareket edilecek. Fenerbahçe'nin kapısının 13- 14 milyon Euro civarında bir rakama çalınması bekleniyor.
Osayi Samuel:
Nijeryalı oyuncuya Premier Lig'den 2 kulübün ilgisi bulunuyor. Yetenekli sağ bek için 8-9 milyon Euro bonuslarla 10 milyon Euro'yu bulacak tekliflerin gelmesi bekleniyor.
Sebastian Szymanski:
10 milyon Euro bonservis ödenen oyuncu için özellikle La Liga'dan yoğun bir ilgi bulunuyor.
Villarreal ve Valencia
yetenekli on numarayı
istiyor. Fenerbahçe 20 milyon
Euro altında bir rakama
oyuncusunu bırakmayacak.
Miha Zajc:
Zajc, İtalyan Genoa ve Hull City'den resmi teklif aldı. Sarı-lacivertli takımın önümüzdeki sezon Zajc ile yollarını ayırmasını beklenirken Sloven orta sahadan da 3 milyon Euro bir gelir hedefliyor.
Michy Batshuayi:
Belçikalı oyuncuya Premier Lig'den talipler var. Henüz Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı konusunda bir karar vermeyen deneyimli forvete, 7 milyon Euro civarında tekliflerin gelmesi bekleniyor.
11 MİLYON EURO'YU AŞARSA %20'Sİ BAŞAKŞEHİR'E GİDECEK
Başakşehir'den 7 milyon Euro artı bonuslar karşılığında transfer edilen İrfan Can Kahveci için sonraki satıştan bedel de ödenecek. Milli oyuncunun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon Euro'yu aşan tutarın %20 + KDV'si, Başakşehir'e ödenecek.