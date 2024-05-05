Teklif yağmuru

enerbahçe'nin oyuncuları bu sezon Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. İşte kalem kalem yıldızların durumu...Fenerbahçe ise oyuncusunun önünü açacak ve bu transfere izin verecek. Arsenal'in ilk teklifinin 25 milyon Euro olması düşünülüyor.Başarılı orta saha ile Lyon, Rennes ve Atletico Madrid ilgileniyor.Lyon'un sezon sonunda resmi bir hamle yapacağı öğrenildi.Sevilla'nın çok ciddi bir ilgisi bulunuyor. Newcastle United da İrfan'ı takip ediyor.İlgilenen takımların yapmak istediği ilk teklif 7-8 milyon Euro civarında olacak.Hollandalı sol bek, İtalya Ligi'ne göz kırpıyor...Sarı-lacivertliler satmayı düşünmezken gelecek tekliflere göre hareket edilecek.Nijeryalı oyuncuya Premier Lig'den 2 kulübün ilgisi bulunuyor. Yetenekli sağ bek için 8-9 milyon Euro bonuslarla 10 milyon Euro'yu bulacak tekliflerin gelmesi bekleniyor.10 milyon Euro bonservis ödenen oyuncu için özellikle La Liga'dan yoğun bir ilgi bulunuyor.yetenekli on numarayıistiyor. Fenerbahçe 20 milyonEuro altında bir rakamaoyuncusunu bırakmayacak.Zajc, İtalyan Genoa ve Hull City'den resmi teklif aldı.Belçikalı oyuncuya Premier Lig'den talipler var. Henüz Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı konusunda bir karar vermeyen deneyimli forvete, 7 milyon Euro civarında tekliflerin gelmesi bekleniyor.Başakşehir'den 7 milyon Euro artı bonuslar karşılığında transfer edilen İrfan Can Kahveci için sonraki satıştan bedel de ödenecek. Milli oyuncunun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon Euro'yu aşan tutarın %20 + KDV'si, Başakşehir'e ödenecek.