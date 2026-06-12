Teknik direktör zirvesi pazartesi

Önceki gün mazbatalarını alan ve resmen göreve başlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarını pazartesi günü yapacak. Kulüp binasında bir araya gelecek olan sarı-lacivertli idareciler yeni teknik direktör konusunu masaya yatıracak. Yerli olarak ilk adayın Aykut Kocaman olduğu bilinirken bazı yabancı isimlerin de gündeme geleceği belirtildi. Yıldırım'ın, teknik direktör konusunda kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulunacağı, yapılacak kapsamlı değerlendirmeye göre gelecek sezonun yol haritasının çizileceği öğrenildi.





'KİMSEYLE ANLAŞMADIK!'

Fenerbahçe Kulübü dün başkan Aziz Yıldırım'ın imzasıyla yeni hoca için sürpriz bir açıklama yayınladı. Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; yönetim kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını önemle rica ediyoruz."

