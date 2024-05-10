Teknik ekibe Mirkovic de gelsin

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile takımın tecrübeli yıldız isimleri arasındaki soğukluk, sahaya yansıdı. Bu da bitime üç hafta kala zirvenin 6 puan gerisine düşülmesine neden oldu… Sezonun ilk yarısında zaman zaman objektiflere de yansıyan anlaşmazlıklar, 4 kupada birden devam eden yarış nedeniyle alttan alındı amaSezon başında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, tecrübeli yıldızlarıyla oyun planı hakkında fikir alışverişlerinde bulunuyordu. Ligin ikinci yarısından itibaren deneyimli hoca, Tadic ve Dzeko ile taktik düşünceler konusunda ters düştü.Başkan Koç'tan da olumlu geri dönüş aldılar.Dzeko ve Tadic'in tavsiyesini mantıklı ve doğru bir tespit olarak gören Başkan, takımdakibu coğrafyadan, teknik ekibe bir takviye düşünmeye başladı. İkilinin de önerisiyleZoran Mirkovic gündeme geldi.Edin Dzeko'nun önceki gün antrenmana çıkmaması, farklı yorumları da beraberinde getirmişti. 38 yaşındaki yıldız futbolcu dün yapılan idmanda yer aldı. Fenerbahçe'nin sosyal medya departmanları özellikle Boşnak yıldızın yer aldığı kareleri paylaşarak bir sorun olmadığı mesajını verdi. 38 yaşındaki Dzeko'nun bir yıl daha sözleşmesi var.İsmail Kartal: Teknik DirektörEmir Yolaç: İdari MenajerRecep Karatepe: Yardımcı AntrenörZeki Murat Göle: Yardımcı AntrenörKemal Kurak: Yardımcı AntrenörSercan Terzioğlu: Yardımcı AntrenörHaluk Kaplan: Kaleci AntrenörüSandro Zufic: Kaleci AntrenörüYasin Cirav: Kaleci AntrenörüCengiz Sirkan: Performans AntrenörüHalil Filik: Performans AntrenörüCihan Mert Cengiz: Performans AntrenörüMelikşah Sezgin: Analist AntrenörüKerem Güneş: Analist AntrenörüMehmet Turhan Demir: Analist AntrenörüÖnce Sivas'ta ardından da Konya'da aldığı beraberliklerle iki deplasmanda 4 puan kaybeden ve lider G.Saray'ın 6 puan gerisine düşüp şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bütün kredisi tükendi.Ali Koç başkanlığa devam etse de sezona yabancı bir teknik direktörle başlayacak. Kongrede başka bir isim seçilse bile yeni başkan da yabancı bir hocadan yana hareket edecek.