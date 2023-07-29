Tete heyecanı!

Transferde ayağını gazdan çekmeyen Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı.Premier Lig ekiplerinden beklediği teklifleri alamayan 23 yaşındaki futbolcuya iyi bir maaş öneren sarı-lacivertliler, yer alacağı projeyi de aktardı.İstanbul'dan Bodrum'a geçen Tete'nin kısa bir tatilin ardından kulübe kararını ileteceği belirtilirken, Suudi ekibi Al-İttihad ve iki İtalyan takımının da bu transferde rakip olduğu kaydedildi.