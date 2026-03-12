Torreira’ya serbest Guendouzi’ye yasak!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, gündemdeki konularla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 2-3 sene öncesinin ödemeleriyle uğraştıklarını belirten Saran, "Bize ağır şeyler söylendi, '2 ay yönetemez' dediler. Geldiğimizden beri 276 milyon Euro para ödemişiz. Utanmadan bize mirasyedi diyorlar. Seçim kararını F.Bahçe'yi düşündüğüm için aldım. Mayısta, haziranda seçim konuşulur. Seçim atmosferi yaratmaya çalışanlar var. Fenerbahçe'ye zarar vereceğini bile bile… Şu an bir F.Bahçe başkanının görevde olduğunu bilmeyenleri Fenerbahçe unutmaz" dedi.

HAKEMLERE ÇAĞRI: DİKKAT EDİN

Hakemlere de çağrı yapan Başkan, önümüzdeki 9 haftanın çok kritik olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Ligin kaderini belirleyecek 9 haftaya giriyoruz. Bu maçlarda vereceğiniz kararların yıllarca izi sürülecek. Eve giderken bu kararlardan sonra vicdanınız rahat gitmeniz lazım. Trajikomik bir olay var. Guendouzi'ye sevincinden sarı kart verildi. 3 gün önce Torreira nerelere çıktı. Korner bayrağını tekmeledi, sarı kart yok. Şaka gibi, alay eder gibi. Bunlardan çok rahatsızız. Dile getiriyoruz. Sonuç alıyoruz, alacağız da."

ŞAMPİYONLUK UMUDUMUZ YÜKSEK

"Burada sorun hakemler değil, temel sorun MHK. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Adil rekabet istiyoruz. Biz geçen hafta sadece Samsun'u değil, MHK'yi de yendik. Bunu yapanlar Türk futbolunun altını oyuyorlar, buna müsaade etmeyeceğiz. Tekmeye kafayla giren bir takım kurduk. Şampiyonluk umudumuz yüksek. Sakatlar dönünce bambaşka bir futbol göreceğiz. Ben ve arkadaşlarım umutluyuz."



SAMANDIRA'DA KENETLENDİLER

Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde iftar organizasyonu düzenledi. Başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular iftar yemeğinde yer alırken kısa sohbetler gerçekleştirildi. Saran tarafından teknik heyet ve oyunculara Fenerium'dan çeşitli hediyeler verildi. Yöneticiler, teknik direktör Domenico Tedesco ile yakından ilgilendi. Teknik ekibin de keyfi oldukça yerindeydi



'MUHATABIMIZ TFF VE MHK BAŞKANI'

Beşiktaş Kulübü, 8 Mart'ta yaptıkları "Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır" başlıklı açıklamalarına TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan, endişelerini giderecek bir cevap gelmediğini açıkladı. TFF VAR Koordinatörü Capela ve hakem eğitmeni Hyttia'nın apar topar yayına çıkmalarını manidar bulduklarını vurgulayan siyahbeyazlı kulüp, Gündoğdu'nun ölü taklidi yaptığını kaydederek, "Beşiktaş JK olarak bizim muhatabımız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dur. "Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır" başlıklı açıklamamızdaki sorularımız geçerliliğini korumaktadır. TFF'den şeffaf yönetim anlayışı prensibi doğrultusunda sorularımıza cevap vermesini ve istediğimiz görüntüleri tarafımızla paylaşmasını bir kez daha talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.