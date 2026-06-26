UEFA’dan ceza: 7.5 milyon Euro

Fenerbahçe'nin UEFA'dan beklediği ceza belli oldu. Ocak 2026'da UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'ndan (CFCB) 4 müfettiş ve bağımsız denetim kuruluşu Deloitte, sarı-lacivertli takımda iki gün boyunca incelemelerde bulunmuştu. Jose Mourinho ve Diego Carlos ile yapılan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığını belirleyen denetim firması, Kerem Aktürkoğlu transferinde de talimatlara aykırı hareket tespit etmişti. Yazılı savunma isteyen kurul, F.Bahçe'ye 7.5 milyon Euro para cezası verdi ve mali disiplin ihtarı uyguladı. Kararın bugün kulübe tebliğ edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe, daha önce UEFA'nın talebi üzerine Kerem'in sözleşmesini yeniden revize etmişti.