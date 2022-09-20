Utku Dişli: Fenerbahçe yüzümüzü güldürdü

"İNŞALLAH HEM İYİLEŞİRİM HEM ŞAMPİYON OLURUZ"

2.5 yıldır tedavi olan ve şu anda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 9 yaşındaki Utku, yaşadığı duyguları SABAH SPOR'a anlattı. "Hayallerim gerçek oldu" diyen minik F.Bahçeli, şunları söyledi:

"O an çok güzel hissettim, yaşadığım mutluluğu anlatamam. Hep F.Bahçe takımı ile sahaya çıkmak istemiştim. Benim gibi çocuklar seremonide yer alıyor. F.Bahçe'yi çok seviyorum. F.Bahçe yüzümü güldürdü. Şampiyonluk maçımıza da sarılacivertli formayı giyerek gitmek istiyorum. İnşallah hem iyileşirim hem de şampiyon oluruz."