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Giriş Tarihi: 31.8.2022

Valencia ile vedalaştı

Valencia ile vedalaştı

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Maxi Gomez, Atletico Madrid maçı sonrası Mestalla Stadı’nda veda fotoğraflarını da çektirdi

Valencia Kulübü'nün Edinson Cavani'yi resmen duyurmasının ardından gözler F.Bahçe'nin Maxi Gomez için yapacağı KAP açıklamasına çevrildi. Uruguaylı forvet, A.Madrid'e 1-0 yenildikleri maçın son 16 dakikasında süre alırken maçtan sonra Mestalla Stadı'nda eşi ve çocukları ile veda fotoğrafları çektirdi. 26 yaşındaki golcünün, Kanarya'ya 3+1 yıllık imza atması ve senelik 2.4 milyon Euro garanti ücret kazanması bekleniyor. F.Bahçe, Valencia'ya 6 milyon Euro bonservis ödeyecek ve bir sonraki satıştan da %20 gelir verecek.

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Valencia ile vedalaştı
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