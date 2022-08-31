Valencia ile vedalaştı

Valencia Kulübü'nün Edinson Cavani'yi resmen duyurmasının ardından gözler F.Bahçe'nin Maxi Gomez için yapacağı KAP açıklamasına çevrildi. Uruguaylı forvet, A.Madrid'e1-0 yenildikleri maçın son 16 dakikasında süre alırken maçtan sonra Mestalla Stadı'ndaeşi ve çocuklarıile veda fotoğraflarıçektirdi. 26 yaşındaki golcünün, Kanarya'ya 3+1 yıllık imza atması ve senelik 2.4 milyon Euro garanti ücret kazanması bekleniyor. F.Bahçe, Valencia'ya 6 milyon Euro bonservis ödeyecek ve bir sonraki satıştanda %20 gelirverecek.