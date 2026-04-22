VAR’da olmak için başvuru yaptık!

F.Bahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Penaltı pozisyonuyla ilgili, ''Aynı pozisyon bizim lehimize olsaydı VAR devreye girer miydi? Ligde VAR'ın devreye girmemesiyle çok puan kaybettik. Art niyet var. Bir kulüp hariç, herkes VAR'dan şikâyetçi. Futbol konuşacağımıza hakemleri ve VAR'ı konuşuyoruz. Ondan sonra Türk futbolu niye gelişmiyor! Türk futbolunun marka değeri niye düşüyor! Bu hakemlerle marka değeri bu kadar olur işte! Dünyanın en büyük yıldızlarını da getirseniz bu hatalar olduğu sürece hiçbir şey olmaz" dedi.

G.SARAY KABUL EDECEK Mİ?

G.Saray ile ilgili TFF'ye resmi yazı yazdıklarını da aktaran Torunoğulları, "VAR'da iki kulübün de temsilcileri olsun. Konuşmaları, görüntüleri görmek için… Başvurumuzu yaptık. Galatasaray kabul edecek mi? VAR'a temsilci göndermek istiyorsanız iki kulübün de kabul etmesi lazım. TFF'den yanıt bekliyoruz" ifadelerini kullandı.