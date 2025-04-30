Vlahovic’i En-Nesyri getirecek!

Edin Dzeko'nun 39 yaşında olması nedeniyle Boşnak yıldızla sezon sonunda yeni sözleşme imzalamayacak olan Fenerbahçe, transfer listesinin ilk sırasına forvet hattını yazdı. Öncelik, adı Galatasaray'la da anılan ve Sırbistan Milli Takımı forması da giyen Dusan Vlahovic'e verilecek. Juventus Teknik Direktörü İgor Tudor'un planlarında yer almadığı iddia edilen oyuncu için İtalyan kulübü, 50 milyon Euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. İddialara göre; F.Bahçe ise 25 yaşındaki santrfor için 40 milyon Euro'yu ödemeye hazır.

FASLI GOLCÜDEN BEKLENTİ 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe, En-Nesyri'yi Vlahovic transferinde kullanmaya hazır. Sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle alınan Faslı oyuncuya, özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin büyük ilgisi sürüyor. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'yi 30 milyon Euro karşılığında satmayı planlıyor. Bu gerçekleşirse, 10 milyon Euro'yu ya kulüp kasasından ya da sponsorluk anlaşmalarıyla karşılayarak Vlahovic'i alma planı var. Futbolcunun yıllık ücreti ise 12 milyon Euro. Bu arada son haftalarda suskun kalsa da En-Nesyri, F.Bahçe formasıyla 47 maçta 26 gol attı, 7 de asist yaptı.



Kimdir?

28 Ocak 2000 doğumlu Dusan Vlahovic, futbola doğduğu yer olan Belgrad'daki Altina Zemun'da başladı. 2014'te Partizan'a transfer oldu. 2015'te 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı. 2016'da Partizan ile Superliga'da ilk maçına çıktı ve kulübün en genç golcüsü ünvanını aldı. Aynı yıl Sırbistan Kupası'nı kazandı. 2018'de Fiorentina'ya transfer oldu. 2020- 21'de Serie A'da 21 gol atarak "En iyi genç oyuncu" ödülünü kazandı. 2021'de 33 Serie A golüyle Cristiano Ronaldo'dan sonra bir takvim yılında en çok gol atan oyuncu oldu. Ocak 2022'de Juventus'a 83.5 milyon Euro karşılığında gitti.