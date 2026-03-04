Yeni kontrat rafa kalktı!

Fenerbahçe'de bahar rüzgârları yerini kara kışa bıraktı… Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden teknik direktör Tedesco'nun, Trabzon deplasmanında kazanılan 3-2'lik galibiyet sonrası büyük övgü alırken yönetim de İtalyan hocanın 2027'de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlamaya başlamıştı. Ancak Kadıköy'deki 3-0'lık Nottingham yenilgisi kötü gidişin başlangıcı oldu. Kasımpaşa beraberliği, İngiltere'de Nottingham'ı 2-1 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda edilmesi ve son olarak Antalya beraberliği camianın gardını düşürdü.

TAKIMIN BAŞINA BUGÜN DÖNÜYOR

Son haftalarda yaptığı oyuncu tercihleri tartışılmaya başlayan 40 yaşındaki hocanın, hastalığı nedeniyle Antalya deplasmanında takımın başında yer almamıştı. Avrupa'nın önemli liglerinden teklif olduğu konuşulan Tedesco'nun sözleşmesinin uzatılması da sezon sonuna kaldı. Yönetim ligde şampiyonluk, kupada da yola devam edilmesi halinde genç hocasıyla masaya oturacak. Bu arada hocanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

F.BAHÇE'DE NE YAPTI?

36 MAÇ

21 GALİBİYET

11 BERABERLİK

4 YENİLGİ

2.06 PUAN ORT.

1 SÜPER KUPA