Yıkım planı hazır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi için planını netleştirdi. Deneyimli çalıştırıcının en büyük kozu, orta sahada N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi olacak. İki oyuncuya da agresif pres ve top kapma görevi verildi. Hedef, rakibin merkezindeki Torreira ve Sara üzerinde yoğun baskı kurup kazanılan topların bekletilmeden hücuma taşınması ve hızlı şekilde kanatlara aktarılması. Bu noktada ise Kerem ve sakatlığını tamamen atlatan Nene kilit rol üstlenecek. Tedesco'nun ayrıca sağ kanatta Musaba alternatifi üzerinde de durduğu öğrenildi.

ASENSİO MÜJDESİ

BEŞİKTAŞ derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzak kalan Marco Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi. İspanyol yıldız, üç maçlık aranın ardından gerçekleştirilen son antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Sağlık ekibinin kontrolünde süreci dikkatle ilerletilen tecrübeli orta sahanın henüz yüzde 100 seviyesinde olmadığı ancak fiziksel olarak oynayabilecek duruma geldiği ifade ediliyor.