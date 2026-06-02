Fenerbahçe Haberleri Yıldırım'ın gözü Premier Lig'de
Giriş Tarihi: 2.06.2026

Yıldırım’ın gözü Premier Lig’de

Yıldırım’ın gözü Premier Lig’de
AZİZ Yıldırım, forvet transferini biri İspanya (Vedat Muriqi) biri de Almanya'da (Guirassy) iki oyuncu ile bitirdiğini açıklamıştı. Yıldırım şimdi rotasını stoper için İngiltere Premier Lig'e kırdı. Bayramda aile ziyareti için gittiği Londra'da temaslarda bulunan eski başkanın, Manchester City'de forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu Nathan Ake'nin temsilcileriyle görüştüğü öğrenildi. Ake'nin alternatiflerinin de belirlendiği, Fulham'ın Nijeryalı futbolcusu Calvin Bassey ile Fransa'nın Lens takımında forma giyen Malang Sarr'ın da listede olduğu belirtildi.

Yıldırım’ın gözü Premier Lig’de
