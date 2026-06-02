Yıldırım’ın gözü Premier Lig’de

AZİZ
Yıldırım, forvet transferini biri İspanya (Vedat Muriqi) biri de Almanya'da (Guirassy) iki oyuncu ile bitirdiğini açıklamıştı. Yıldırım şimdi rotasını stoper için İngiltere Premier Lig'e kırdı. Bayramda aile ziyareti için gittiği Londra'da temaslarda bulunan eski başkanın, Manchester City'de forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu Nathan Ake'nin
temsilcileriyle görüştüğü öğrenildi. Ake'nin alternatiflerinin de belirlendiği, Fulham'ın Nijeryalı futbolcusu Calvin Bassey ile Fransa'nın Lens takımında forma giyen Malang Sarr'ın
da listede olduğu belirtildi.