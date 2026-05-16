Yine teniden Jorge Jesus

Fenerbahçe
, Domenico Tedesco'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için eski hocasını tekrar gündeme aldı. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, 2022-23 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran ve ligde ikincilik yaşayan Jorge Jesus, Türkiye'ye geri dönebilir.
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'daki görevinden ayrılma kararı alan 71 yaşındaki çalıştırıcıya birçok farklı ligden teklif geldiği ve kesin kararını sezon sonu vereceği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın hoca seçenekleri arasında yer aldığı öğrenilen Portekizli teknik adam ile önümüzdeki günlerde Lizbon'da görüşme yapılacağı kaydedildi.
F.Bahçe'nin oldukça cazip bir teklif sunduğu bildirilirken Jesus'un kariyerinde kazanacağı en yüksek ücret olacağı ve 15 milyon Euro'yu aşacağı belirtildi. Öte yandan tecrübeli teknik direktörün ismi Portekiz Milli Takımı için de geçiyor.