Yusuf’a 20 milyon pound verdiler!

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. TV100'e konuşan Ilıcalı'dan satır başları şu şekilde:

Yusuf Akçiçek için sözlü görüşme yaptık. Anderlecht maçından sonra bir mesaj geldi İngiltere'den, "Bugün 20 milyon Pound oldu" diye. Ama satmayı düşünmüyoruz.

Mourinho'nun son sevkini hiç anlamadım. Türkiye'de yaşadığı bir olayı anlatıyor dış başına.

Galatasaray ile oynayacağımız Türkiye Kupası maçına da yabancı hakem istiyoruz, Beşiktaş maçına da… Adalet istiyoruz biz.

Türk hakemlerine güvenmiyoruz.

Yabancı hakem geldi ve herkes 'istiyoruz' diye açıklama yaptı. Tek beğenmeyen var; Okan hoca. Aynı maçta Osimhen'e sordular, 'İyiydi' dedi.

CENK TOSUN GİDEBİLİR

Rangers'tan güçlü takımız. Mourinho'ya 'Erken gol atarsak işler değişir' dedim. O da 'Erken gol atmamız sorun değil' dedi. Belli ki kafasında farklı bir plan var.

Cenk Tosun için teklif olduğu doğru (Japon ekibi Urawa Red Diamonds). Sezon sonuna kadar kiralık gidebilir.