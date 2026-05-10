Züğürt tesellisi!

Son hafta Eyüp'le oynayacak olan F.Bahçe, ligi ikinci sırada tamamladı

Çağlar korkuttu

Fenerbahçe'de kafa travması yaşayan Çağlar Söyüncü, maçın ikinci yarısına çıkmadı. 46. dakikada tecrübeli futbolcunun yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu. Çağlar'ın durumu, yapılacak kapsamlı kontroller sonrasında belli olacak.



G.Saray'ın ilk golü ofsayt ikincide penaltı yok!

F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Konyaspor maçının ardından G.Saray'a yönelik açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, "Sakın ha sezonu sona erdi. Futbolseverlere sakın ha sezonu hayırlı olsun. Sezon başından bu yana bütün mücadelemizi verdik. TFF, VAR'la ilgili isteklerimizi kabul etmesine rağmen hiçbir kulüp buna cevap verip, bizimle aynı fikirde olduğunu dile getirmedi. G.Saray'ın Antalya ile oynadığı karşılaşmanın ardından eski hakemlerle iletişime geçtik. G.Saray'ın ilk golünün ofsayt olduğunu, penaltının ise penaltı olmadığını söylüyor. Sezon başından beri de böyle devam ediyor" dedi.



Fred 378 gün sonra

FRED, sarı-lacivertli formayla 378 gün sonra golle buluştu. İki kez ağları sarsan Brezilyalı futbolcu, bundan önceki son golünü geçtiğimiz sezon 26 Nisan 2025 tarihinde Fenerbahçe'nin Gaziantep'i deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada kaydetmişti.



Alvarez'e yol verildi!

ARA transfer döneminde Dünya Kupası'na hazır hale gelebilmek adına ameliyat olan Edson Alvarez, geçen hafta Kadıköy'de tribünlerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Konya maçı öncesi kadro dışı bırakılan deneyimli futbolcuya teknik heyetin sezonun son haftasında da görev vermeyeceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, bonservisini almayı düşünmediği oyuncu, böylece Fenerbahçe kariyerini noktalamış oldu.



Ederson'dan 20 milyon Euro

CARLO Ancelotti'nin Dünya Kupası'nda Brezilya'nın 1. kalecisi olarak düşündüğü Ederson'un Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacağı, bu kararın hem oyuncu hem de yönetim kanadında karşılık bulduğu belirtildi. Haziran ayındaki kongre öncesi başkan adaylarının da bu konuda aynı fikirde olduğu kaydedildi. Sözleşmesinde 25 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan tecrübeli eldivenin menajeri ise yönetime 20 milyon Euro civarında bonservis teklifi getirebileceğini iletti.