10 numara Aslan!

Geçen sezon skor gücü Sneijder
ve Bruma'ya bağımlı bir takım olmanın cezasını, ligi dördüncü bitirerek ödeyen Galatasaray
'da artık kaleci Muslera dışında birçok futbolcu skora katkı veriyor. Son Gençlerbirliği maçında sağ bek Mariano gol attı, forvet Eren Derdiyok asist yaptı. Ligde geride kalan 11 haftada 10 sarı-kırmızılı oyuncu tabelayı değiştirdi. Gomis
-Tolga-Maicon üçlüsü golleriyle, Belhanda
-Rodrigues ikilisi asistleriyle Cimbom'a hayat verdi. 11 kez ağları sarsan ve takım arkadaşlarına üç gol pası veren Gomis, Aslan'ın en skorer ismi.
F.Bahçe derbisinde kırmızı kart gören ve G.Birliği maçındaki performasıyla kendini taraftarına affettiren Belhanda, 10 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
?SON 12 SEZONUN EN GOLCÜSÜ
Ligde 26 gol atıp, 26 puan toplayan Galatasaray, maç başına ulaştığı 2.36 gol ortalaması ile de son 12 sezonun en skorer tablosunu çizdi. En son 2005-2006 sezonunda 2.41 ile bu gol ortalamasının üzerine çıkan sarı kırmızılı takım, bu ortalama ile devam etmesi durumunda sezonu 80 golle tamamlayacak.
LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ
Galatasaray'da 21 gole imza atan üç oyuncu olmasına rağmen skora katkı sağlayan oyuncu sayısının 10 olması, kadro istikrarının bir ürünüdür. Sezon başından beri en az sekiz oyuncu Galatasaray'ın iskeletini oluşturuyor. Özellikle yabancıların birlikte oynama alışkanlığını edinmesi, Galatasaray'a bir takım ruhu kazandırıyor. Galatasaray'ın şampiyon olduğu yıllardaki şifresi de bugün olduğuna benzerdi. Kadro istikrarı ve takım ruhu. Bu duruma, zirvede tamamlanan 2005-2006, 2011-2012, 2012-2013 sezonlarını örnek verebiliriz.