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’dan 19’da 19

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 9.11.2017 17:59
Aziz Yıldırım’dan 19’da 19

Spor Kulübü Başkanı , başkanlık görevinde bulunduğu 19 yılda 19 teknik direktörle çalıştı.

19 yıl 8 ay 25 gündür Spor Kulübü'nde başkanlık görevini sürdüren , bu dönemde 19 teknik adamla çalıştı. İlk olarak ile çalışmalara başlayan Yıldırım, Löw ile sadece 98-99 sezonunda çalışabildi ve finalde Löw'ün sözleşmesi feshedildi.

Joachim Löw'den sonra Fenerbahçe'nin başına geçen 1999 yılının Ekim ayı başında istifa ederek birkaç ay görevde kalmış oldu. Rıdvan Dilmen'den sonra sırasıyla , ve Daum'u takımın başına getiren Aziz Yıldırım, beklediği başarıyı bu teknik adamlarla da bulamadı.

Daum'dan sonra Brezilyalı efsane futbolcu Arthur Zico ile yola devam eden Fenerbahçe 100. yılında şampiyonluğa ulaştı ve bir sonraki sezon ise sarı-lacivertlilerin tarihindeki en büyük başarı olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Zico, sezon sonunda oluşan tartışmalar sonucu takımdan ayrıldı. Daha sonra , , , , , Vitor Pereira ve Advocaat ile aradığını bulamayan Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda ise Aykut Kocaman'ı takımın başına getirdi. Bu sezon Aykut Kocaman yönetiminde 11 maçta 17 puan toplayan sarı-lacivertliler ligde lider Galatasaray'ın 9 puan arkasında 7. sırada bulunuyor.

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Aziz Yıldırım’dan 19’da 19
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