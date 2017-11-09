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hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 9.11.2017 14:11 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 14:32
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra ’in 12. haftasında T.M. Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan antrenman bir saate yakın sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Oğuzhan, Cenk, Babel, Mitrovic, Tosic, Pepe ve Orkan katılmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Sabah antrenman salonda yapılan denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapıldı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi. , hazırlıklarına akşam saat 17.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor
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