Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Basına kapalı yapılan antrenman bir saate yakın sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Oğuzhan, Cenk, Babel, Mitrovic, Tosic, Pepe ve Orkan katılmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Sabah antrenman salonda yapılan denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapıldı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saat 17.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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