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Fellaini devre arasında 'ta!

Giriş Tarihi: 12.11.2017 17:26 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 17:33
Fellaini devre arasında Beşiktaş'ta!

İngiliz basını devre arası transfer döneminde kadrosuna Fellaini'yi katmak isteyen için sürpriz bir iddiada bulundu.

İngiliz Mirror'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, Shakhtar Donetsk'li Fred'i kadrosuna katmak için Marouane Fellaini'yle yolları ayırma kararı aldı.

Haberde Manchester United'ın Beşiktaş ile 10 milyon euroluk bedel karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi.

İddiaya göre; 'ın son Chelsea mağlubiyetinden sonra Portekizli menajer Mourinho'nun Fellaini'ye maç sonu övgüler yağdırdığı bu sözlerin ise Belçikalı orta sahanın takımdan ayrılacak olması sebebiyle söylendiği yazıldı.

Bu sezon toplamda 9 maçta forma giyen ve 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Temmuz ayında sona eriyor.

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Fellaini devre arasında Beşiktaş'ta!
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