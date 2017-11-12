Fellaini devre arasında Beşiktaş'ta!

İngiliz Mirror'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, Shakhtar Donetsk'li Fred'i kadrosuna katmak için Marouane Fellaini'yle yolları ayırma kararı aldı.

Haberde Manchester United'ın Beşiktaş ile 10 milyon euroluk bedel karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi.

İddiaya göre; Manchester United'ın son Chelsea mağlubiyetinden sonra Portekizli menajer Mourinho'nun Fellaini'ye maç sonu övgüler yağdırdığı bu sözlerin ise Belçikalı orta sahanın takımdan ayrılacak olması sebebiyle söylendiği yazıldı.

Bu sezon toplamda 9 maçta forma giyen ve 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Temmuz ayında sona eriyor.