Neymar’ı hoca mı aldı?

Beşiktaş
'ın çifte şampiyon apoletli teknik direktörü Şenol Güneş
, Cuma günü düzenlenen Brand&Sport Summit'teki konuşması öncesinde gazetecilerle bir süre sohbet etti. Neşeli ve moralli olduğu gözlenen Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü özellikle, "Transfere karışmıyor. Bu konuda fikir beyan etmiyor" eleştirilerine uluslararası bir örnekle cevap verdi.
Paris Saint-Germain'in dünya futbol tarihinin bonservis rekorunu kıran Neymar (222 milyon Euro) transfer
ini hatırlatan Beşiktaş'ın teknik patronu, şu ifadeleri kullandı:
BU KONUDA KARARI BAŞKANLAR VE PATRONLAR VERİR
"Sizce Paris Saint-Germain'de Neymar'ı teknik direktör Unai Emery'nin isteği ve talebiyle mi aldılar, yoksa patron kendisi mi aldı? Tabii ki Emery de Neymar'ı kadrosunda görmek ister ama sonuçta transferi başkanlar ve patronlar yapar.
" Şenol Güneş, kendisinin transfer süreciyle ilgili görüşünü ise şöyle özetledi: "Ben tüm transferlerle ilgili teknik, idari ve ekonomik açılardan fikirlerimi paylaşıyorum ama transfer tek başına teknik direktörün işi değil!"
METİN TEKİN DİYOR Kİ
Transferde doğru olan yönetim ve teknik adamın birlikte verdiği karardır. Zaman zaman görüyoruz ki dönemin hocası istemese dahi ya da tam anlaştığı isim olmasa dahi yönetim inisiyatif alarak transfer bitirebiliyor. Teknik adamların görevde kaldığı kısa dönemleri de düşünürsek, yöneticiler makro planlar yapabiliyor. Buradaki en iyi ve sağlıklı yapı bence sportif direktördür.
ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ
Teknik adamla sezon öncesi anlaştığın zaman mutlaka transfer politikasını beraber yönetmek gerekir. O teknik direktörün önce eldeki kadroya bakıp sonra oynatacağı sisteme uygun oyuncu tercihleri üzerinde durulur. Ben her zaman söylerim, kesinlikle transferi tek başına teknik adama bırakmayacaksın. Bu birlikte hareket edilerek yapılacak olan olay. Bu şekilde de ne yönetim, teknik adama ne de teknik adam, yönetime ilerleyen zamanda serzenişte bulunabilir.