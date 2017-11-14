Owen’ı geçebilir!

Beşiktaş
'ta sergilediği performansla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Cenk Tosun
için yeni bir iddia İngiliz gazetesi Evening Chronicle'dan geldi. Kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Newcastle United
'ın yıldız golcüyü istediği öne sürüldü. Beşiktaş'ın belirlediği 17 milyon Pound'luk bonservis bedelinin Newcastle'ın efsane futbolcu Michael Owen'ı Real Madrid'den transfer ederken kulüp rekoru kırarak ödediği 16 milyon Pound'dan bile fazla olduğuna dikkat çekildi.
Türkiye'nin Romanya maçında Newcastle scout ekibinin takip ettiği Cenk için daha önce Crystal Palace, Everton ve Tottenham kulüplerinin adı geçmişti.
SİNAN VARDAR DİYOR Kİ
Cenk Tosun için bu rakam teklif ediliyorsa Beşiktaş'ın bir dakika durmaması lazım. 17 milyon Pound büyük bir ücret. Şu an Cenk, Beşitaş taraftarının en çok sevdiği, takımın da en skorer ismi.. Ama bir futbol adamı olarak böyle bir teklif varsa bunun hemen kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha önce de Tosic için 8 milyon Euro teklif edildiği haberleri çıkmıştı ama ben bunu inandırıcı bulmadım. Eğer gerçek ise Tosic de elden çıkarılabilir ve Mitrovic'e de yer açılır. Bu iki transfer gerçekleşirse takımın yükselen yaş ortalamasının gençleştirilmesi için de fırsat olabilir. Cenk'in İngiltere'de başarılı olması, bir turizmci olarak söylemeliyim ki, Türkiye'nin tanıtımı için büyük bir fırsat olur.