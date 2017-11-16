İstanbulspor'un yeni adresi Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Uzun bir aradan sonra geride kalan sezon TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e yükselen İstanbulspor, iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynuyordu. Sarı-siyahlılar, sezonun ikinci yarısında ise ev sahipliği yapacağı mücadelelerde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda sahaya çıkacak.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stadı 10 yıllığına kendilerine tahsis eden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Stadı ikinci yarıya yetiştirmek için çalışmalara başladıklarını aktaran Sarıalioğlu, "Stadın ufak tefek bakımlarını yapıyoruz. İkinci yarıya yetiştirmek için gayret ediyoruz. Passolig hazırlıkları devam ediyor. Zemini hibrit çim yapmayı düşünüyoruz. Butik bir stat, 5 bine yakın kapasitesi var. İstanbulspor'a hayırlı olsun." diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ise belediye olarak sporun gelişmesi için her zaman tüm imkanları sunduklarını kaydederek, "Esenyurt, 850 bin nüfusa ulaşmış bir ilçe. Böyle bir ilçede futbolun ve sporun gelişmesi lazım. Bu stadın boş kalmaması gerekiyor. Stadı amatör takımlarımız ve altyapı oyuncuları kullanıyordu. Artık İstanbulspor burada yer alacak. Bu statta kupa maçı da olsa Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın oynamasını hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sporda genç oyunculara güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Kadıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Esenyurt olarak gençlere 30 branşta spor yaptırıyoruz. 86 bin sporcumuz var ve biz bu hizmetlerin tamamını ücretsiz yaptırıyoruz. Türk futbolu iyiye gitmiyor. Avrupa'dan yaşlı oyunculara para vermektense kendi genç oyuncularımıza güvenmeliyiz. 300 bin nüfuslu İzlanda'ya 3-0 yeniliyoruz. Kendi oyuncularımıza güvenmeliyiz."