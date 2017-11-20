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  4. Dursun Özbek, Florya'ya geldi

, Florya'ya geldi

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2017 17:06 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 17:54
Dursun Özbek, Florya'ya geldi

Yönetimi, sezona iyi başlayan ancak son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla eleştirileri toplayan Igor 'u uyaracak.

Hırvat teknik adam Igor yönetiminde lige fırtına gibi bir başlangıç yapan , ilk 8 haftada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak liderliğe kuruldu. Ancak Sarı kırmızılılar, 9. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinden itibaren 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak toplamda 8 puan kaybetti.

Bugün Florya'da yapılması beklenen; Başkan , Cenk Ergün ve Tudor'un zirve toplantısı az önce başladı. Başkan Özbek 16.00'da Florya'ya giriş yaptı. Igor Tudor'dan 5-1'lik yenilginin nedenlerinin sorulacağı öğrenilirken, 39 yaşındaki çalıştırıcıya futbolcularla bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığı da sorulacak.

Bu arada Başkan Özbek ve yönetimdeki çoğunluğun Tudor ile sezona devam etme kararında oldukları ve Aytemiz Alanyaspor maçına ardından da Beşiktaş derbisine Hırvat Hoca ile çıkılacağı bildirildi. Bu iki maçta istenmeyen sonuçlar alınırsa Tudor yeniden masaya yatırılacak.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Igor Tudor'un görüşmesi sona erdi. Futbol Direktörü Cenk Ergün, birazdan Florya Metin Oktay Tesisleri'nde açıklamalarda bulunacak.

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Dursun Özbek, Florya'ya geldi
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