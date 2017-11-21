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'ın yeni takımı...

Giriş Tarihi: 21.11.2017 12:42 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 12:58
Arda Turan'ın yeni takımı...

Barcelona'da kötü bir sezon geçiren Arda Turan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Arda Turan'ın yeni takımı...
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