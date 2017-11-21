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Arda Turan'ın yeni takımı...
Arda Turan
'ın yeni takımı...
Giriş Tarihi: 21.11.2017
12:42
Güncelleme Tarihi: 21.11.2017
12:58
Barcelona'da kötü bir sezon geçiren
Arda Turan
'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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