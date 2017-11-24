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'dan transfer açıklaması

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 24.11.2017 12:12
Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması

Teknik Direktörü , ara dönemde çok büyük transfer düşünmediğini ifade etti.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'un orantısız bir şekilde attığından fazla gol yediğini ve bunu değiştirmek için tedbir almaya çalıştıklarını söyledi.

Elindeki kadro ile ligi götürmeye çalıştığını dile getiren Çalımbay, "Ben geldikten sonra spor 4 gol yedi. Bunların üçünü kendi kalemize attık. Bu da benim şanssızlığım. Kupa maçı da dahil olmak üzere kendi kalemize attıklarımızı çıktığımızda bir gol yemişiz. İstatistikleri değiştirmek için çalışacağız." dedi.

Çalımbay, oyun tarzının içeride ve dışarıda atağı düşünen bir yapıda olduğunu vurguladı.

Gol yollarında sıkıntı yaşamamak için çalıştıklarını belirten Çalımbay, "Sıkıntı yaşamayalım diye bütün oyuncularımdan verim almaya çalışıyorum. N'Doye bu hafta gol attı, attırdı, Burak iki gol attı. Benim oynattığım takımların gol yüzdesi iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

, hep atağı düşünen bir takım anlayışının olduğunu kaydederek, "Ama tabii ki gol yemememiz gerekiyor. Hele hele bazı golleri hiç yemememiz lazım. Devre arasına kadar iyi gittikten sonra düzelteceğiz bunu." diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK TRANSFERLER DÜŞÜNMÜYORUM"

Trabzonspor'un gol yemesinin sadece savunmadan kaynaklanmadığını, orta sahada da sıkıntıları olduğunu ama düzelteceklerini belirten Çalımbay, şunları söyledi:

"Buna inanıyoruz. Çok büyük transfer düşünmüyorum. Yönetimle oturup konuşacağız. Tek düşüncem 5 lig maçı ve kupa maçları. Mevcut kadromuzu çok iyi duruma getirip ondan sonra yönetimle konuşacağız."

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Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması
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