CANLI | Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray'ın rakibi Aytemiz Alanyaspor... Geçen hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilerek taraftarlarını üzen sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor müsabakasından 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumak ve Beşiktaş derbisine kayıpsız gitmek istiyor.
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STAT: Türk Telekom
SAAT: 19.30
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Hüseyin Göçek
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Selçuk İnan, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Yasin, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Fofana, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Maniatis, Mbilla
TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic