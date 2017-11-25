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CANLI | -

Giriş Tarihi: 25.11.2017 18:34 Güncelleme Tarihi: 25.11.2017 19:17
CANLI | Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

'in 13. hafta maçında lider , 'u konuk ediyor. Aslan'da tek hedef, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Güney ekibini mağlup ederek önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisine kayıpsız gitmek.

'ın rakibi ... Geçen hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilerek taraftarlarını üzen sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor müsabakasından 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumak ve Beşiktaş derbisine kayıpsız gitmek istiyor.

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STAT: Türk Telekom
SAAT: 19.30
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Hüseyin Göçek

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Selçuk İnan, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Yasin, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Fofana, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Maniatis, Mbilla
TEKNİK DİREKTÖR: Safet Susic

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CANLI | Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
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