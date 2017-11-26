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li ’nun fedakarlığı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 26.11.2017 22:18 Güncelleme Tarihi: 26.11.2017 22:19
Fenerbahçeli Soldado’nun fedakarlığı

li futbolcu , kayınvalidesi Alvarez'in pankreasında tümör olmasına rağmen bu akşamki Antalyaspor maçında forma giydi.

'in 13. haftasında , Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, sarı-lacivertli futbolcu fedakarlık örneği gösterdi.

Soldado'nun kayınvalidesi Anna Alvarez pankreasında tümör olduğu için yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Soldado bu maçta takımla birlikte olarak fedakarlık gösterdi. Soldado yarın sabah İspanyaya gidecek. Kayınvalidesinin şu anda uyutulduğu ve durumunun kötü olduğu belirtildi.

SOLDADO SAKATLANDI
Öte yandan Soldado, Antalyaspor karşılaşmasına Aatif'in yerine 67. dakikada dahil olduktan sonra 75. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Sol dizinde hissettiği yoğun ağrı sebebiyle maçı tamamlayamayan Soldado'nun, İspanya dönüşü tedavisine başlanacak.

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Fenerbahçeli Soldado’nun fedakarlığı
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