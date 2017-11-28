MAÇ ÖZETİ - Beşiktaş Manisaspor maç golleri tıkla hemen izle!

Beşiktaş - Manisaspor özeti burada! İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun şov yaptığı karşılaşmada Beşiktaş, Manisaspor'u 9-0 mağlup etti. Uzatmanın oynatılmadığı maçta Beşiktaş, tarihi bir fark elde etti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de fırtına gibi esen Jeremain Lens; bu sezon ikinci kez golletanıştı. Beşiktaş Manisa maçının golleri burada...

Golleri izlemek için tıklayın!

Beşiktaş: 1 - Manisaspor: 0 (Alvaro Negredo)

Beşiktaş: 2 - Manisaspor: 0 (Jeremain Lens)

Beşiktaş: 3 - Manisaspor: 0 (Orkan Çınar)

Beşiktaş: 4 - Manisaspor: 0 (Jeremain Lens)

Beşiktaş: 6 - Manisaspor: 0 (Jeremain Lens)

Beşiktaş: 7 - Manisaspor: 0 (Alvaro Negredo)

Beşiktaş: 8 - Manisaspor: 0 (Alvaro Negredo)

Beşiktaş: 9 - Manisaspor: 0 (Mustafa Pektemek)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada sağ kanattan Lens'in pasıyla içeri hareketlenen Oğuzhan'ın rakibini geçerek yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.

15. dakikada orta sahadan Medel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Lens'in ceza sahası içine yerden ortaladığı topta Negredo'nun vuruşu ağlara gitti. 1-0

23. dakikada Orkan'ın ceza sahası içine gönderdiği ara pasta topu önünde bulan Lens, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

32. dakikada Medel'in kendi yarı sahasından sol kanada gönderdiği ara pasla topu önünde bulunan Orkan Çınar'ın ceza sahası içine girerek kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

42. dakikada altı pas üzerinden Negredo'nun verdiği pasta sol kanatta son çizgiye inen Oğuzhan'ın içeriye çevirdiği topta Lens, kale ağzında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Serkan Çimen xx, Mustafa Savranlar xx

BEŞİKTAŞ: Tolga xx, Gökhan xx, Mitrovic xx, Fatih Aksoy xx, Adriano xx, Lens xxx, Medel xxx, Oğuzhan xxx, Orkan xxx, Mustafa xx, Negredo xxx

Yedekler: Utku, Ersin, Babel, Atiba, Tolgay, Cenk, Alpay, Abdullah, Talisca

Teknik Direktör: Şenol Güneş

GRANDMEDİCAL MANİSASPOR: Emrullah xx, Ümit xx, Dimov xx, Mikic xx, Abdulkadir xx, Metin xx, Asım xx, İsmail xx, Sebaihi xx, Zahit xx, Perovic xx

Yedekler: Mehmet, Berkay, Alper, Ömer, Kağan, Hikmet, Bakaki

Teknik Direktör: Hamit Cihan

Goller: Negredo (dk. 15), Lens (dk. 23 ve dk. 42), Orkan (dk. 32) (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Grandmedical Manisaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta, bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fazla süre alamayan oyuncular forma şansı yakaladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, resmi karşılaşmalarda fazla görev vermediği Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Fatih Aksoy'u, bu sezon ilk kez başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla Grandmedical Manisaspor karşısına çıkan siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Güneş, ayrıca daha çok kenarda tuttuğu Matej Mitrovic, Alvaro Negredo, Gary Medel ve Jeremain Lens'i de görevlendirdi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP İLK 11'DE BAŞLADI

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçlarda ilk 11'deki yerini Tolgay Arslan'a kaptıran Oğuzhan Özyakup da Grandmedical Manisaspor karşılaşmasında şans buldu.

Teknik direktör Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup'a hücuma dönük orta saha görevini verdi.

BEŞİKTAŞ, SEYİRCİSİNDEN YOKSUN OYNADI

Süper Lig'in ilk haftasında Vodafone Park'taki Antalyaspor maçını seyircisiz oynayan Beşiktaş, cezasından dolayı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadelede de taraftarından yoksun kaldı.

Kupada geçen sezon Fenerbahçe ile evinde oynadığı 2. tur karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu cezasını Grandmedical Manisaspor karşısında çekti.

Beşiktaş taraftarının olmadığı karşılaşmayı 50 kadar Grandmedical Manisaspor taraftarı takip etti. Manisalı taraftarlar maçın öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.