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derbiye hazır! 2 eksik var ama...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2017 11:22
Galatasaray derbiye hazır! 2 eksik var ama...

'in 14. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak lider , maçtan galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan ile Latovlevici derbide forma giyemeyecek.

Lider , 'in 14. haftasında yarın derbi maçta 'a konuk olacak. Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlı ekip karşısından galibiyetle ayrılarak hem rakibiyle arasındaki puan farkını arttırmayı hem de zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.

Son dönemde derbi kazanamayan Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ederek bu kötü serisine son vermeye çalışacak.

TOLGA CİĞERCİ VE LATOVLEVICI YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ile ameliyat edilen Iasmin Latovlevici, derbi maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı olan 'in durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Aytemiz Alanyaspor maçında aldığı dirsek darbesi nedeniyle yüz kemiğinde kırık oluşan 'in ise özel maske ile maçta görev yapması bekleniyor.

MAICON VE NDIAYE CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde ve Badou Ndiaye, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Daha önceki maçlarda üçer kez sarı kart gösterilen Maicon ve Ndiaye, Beşiktaş karşısında da kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11

Teknik direktör Igor Tudor'un, Beşiktaş derbisinde şu futbolculara ilk 11'de şans vermesi bekleniyor:

Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli (), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Gomis.

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Galatasaray derbiye hazır! 2 eksik var ama...
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