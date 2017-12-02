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kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

Giriş Tarihi: 2.12.2017 15:31
Berke Özer kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

Altınordu forması ile son günlerde tüm dikkatleri üzerine çeken Berk Özer, geçtiğimiz günler Chelsea'nin scout ekibi tarafından izlendi. Peki birçok dünya kulübünün ilgilendiği kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

25 Mayıs 2000 İzmir Konak doğumlu. 16 yaşındaki kaleci bu sezon Altınordu A takımı ile TFF 1. Lig'de 2 maça çıktı. 1.90 boyundaki kaleci ile bir ara Manchester City'nin ilgilendiği yazılmıştı. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 3 maçta forma giydi ve kalesinde 4 gol gördü. 17 kez çeşitli kategorilerde milli oldu.

U17 Milli Takım'ın yarı finale yükseldiği Avrupa Şampiyonası'ında 5 maçın tamamında forma giydi.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bir çok Avrupa Kulübü'nün Berke'yi takibe aldığı haberleri geliyordu.
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Berke Özer kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?
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