Berke Özer kimdir, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

25 Mayıs 2000 İzmir Konak doğumlu. 16 yaşındaki kaleci bu sezon Altınordu A takımı ile TFF 1. Lig'de 2 maça çıktı. 1.90 boyundaki kaleci ile bir ara Manchester City'nin ilgilendiği yazılmıştı. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 3 maçta forma giydi ve kalesinde 4 gol gördü. 17 kez çeşitli kategorilerde milli oldu.
Berke Özer
U17 Milli Takım'ın yarı finale yükseldiği Avrupa Şampiyonası'ında 5 maçın tamamında forma giydi.
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bir çok Avrupa Kulübü'nün Berke'yi takibe aldığı haberleri geliyordu.