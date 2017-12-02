Derbide penaltı tartışmaları...

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçın 39. dakikasında Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyon maça damga vurdu.

Fernando'nun müdahalesi sonrasında ceza sahasında yerde kalan Oğuzhan, hakem Fırat Aydınus'tan penaltı bekledi ancak Aydınus ve yardımcıları oralı olmadı.

Pozisyondan sonra hakem Fırat Aydınus'a büyük bir itirazda bulunan Oğuzhan Özyakup, "Hocam vallahi billahi penaltıydı." dedi. Beşiktaşlı taraftarlar da Fırat Aydınus'a tepkilerini dile getiren tezahüratta bulundu.

AHMET ÇAKAR VE RIDVAN DİLMEN POZİSYON İÇİN NE DEDİ?

Ahmet Çakar: "Beşiktaş'ın çok net ve açık penaltısı verilmedi. Oğuzhan'a yapılan müdahale bariz penaltı!!!"

Rıdvan Dilmen: "Oğuzhan'ın pozisyonu penaltının babası"