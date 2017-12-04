Beşiktaş'ta Leipzig alarmı

İki hafta önce Vodafone Park'ta Porto ile 1-1 berabere kalarak puanını 11 yapan ve grup liderliğini garantileyen Siyah-Beyazlılar için Leipzig deplasmanı formalite maçı gibi görünüyor. Ancak Beşiktaş yönetimi açısından işler göründüğü gibi değil.

SİYAH BEYAZLI YÖNETİM VIP KONUK DAHİ GÖTÜRMEYECEK

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda karşılaşan ve maç günü statta çıkan olaylardan dolayı büyük bir ceza alan Beşiktaş, özellikle Türk vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki maçlarda büyük risk yaşıyor. UEFA'dan Lyon ile birlikte 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan Siyah Beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto ve Monaco deplasmanlarına da Türk seyirci götürmemişti. Bu kararını 2 sezon boyunca uygulamakta kararlı olan Beşiktaş yönetimi en riskli ülkelerden biri olarak gördüğü Almanya'ya da Türkiye'den taraftar götürmeyecek. Bu kararını geçtiğimiz günlerde resmi olarak UEFA'ya ve Leipzig kulübüne bildiren Siyah-Beyazlı yönetim protokolde yer olmama ihtimaline karşı sadece yönetici ve görevli birkaç kulüp çalışanı için 20 adet bilet alarak geri kalan tüm bilet haklarından vazgeçti.

LEİPZİG 'TÜRK VATANDAŞLARA BİLET SATMAYACAĞIZ'

Beşiktaş yönetiminin aldıkları tedbirler sadece bununla da sınırlı değil. Bilindiği gibi başkan Fikret Orman tüm basın açıklamalarında ve fırsat bulduğu basına açık her ortamda Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına Leipzig maçına gelmemeleri çağrısını yapıyor.Aynı zamanda da resmi siteden başta Türkçe olmak üzere çeşitli dillerde Türk vatandaşların maç için organizasyon yapmamaları isteniyor.

Yine de Siyah-Beyazlı yönetim işi sağlama almak için Leipzig kulübü ile sürekli temas halinde olarak Türk vatandaşlara bilet satılmamasını özellikle istedi. Alman kulübü de resmi olarak kendileri tarafından Türk vatandaşlara bilet satılmayacağının garantisini verdi.

TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN TEK KORKU VAR

Ancak tüm bu önlemlere rağmen endişeler devam etmiyor değil.Çünkü geçen sezon Lyon'da ve bu sezon Monaco'da (herhangi bir olay yaşanmamasına rağmen) olduğu gibi Türk vatandaşların rakip takım vatandaşlarının kombinelerinden faydalanması olasılığı, alınan tüm önlemleri geçersiz kılabilir.Fransa'daki maçta Monaco'lu taraftarların kombinelerini satın alan yüzlerce Türk vatandaşı stada gelmiş ve bir çoğu Fransız polisi tarafından stada alınmamıştı.O gün bile stat ve çevresinde olay çıkmasından endişe duyan yönetim maça gelen ve stada alınmayan Türklerin duyarlı bir şekilde stattan ayrılması ile rahatlamıştı. Beşiktaş yönetimi şimdi aynı durumun Almanya'da yaşanmamasını temenni ediyor ve son bir uyarı daha yapıyor. O uyarı da herhangi bir şekilde tüm önlemleri ve ambargoları delip stada gelecek Türk vatandaşların Beşiktaş'ı düşünerek en ufak bir olaya dahi karışmaması uyarısı.