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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 5.12.2017 16:17
Bayern Münih PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi B grubunda bu akşam nefes kesen bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. , Cavani, Mpappe ve Di Maria gibi yıldız isimlerle Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Paris St Germain, deplasmanda Lewandowski, Tolisso, Coman, Müller gibi yıldızlara sahip Bavyera temsilcisi Bayern Münih'i ağırlıyor

İki takım arasındaki ilk karşılaşmayı , 3-0 kazanmıştı. Celtic ve Anderlecht'in de yer aldığı B grubunda lideri tayin edecek karlılaşma 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. 'in grubu lider tamamlaması için rakibini en az 4 farkla mağlup etmesi gerekiyor. Bu karşılaşmanın sonucunda temsilcimiz Beşiktaş'ın da muhtemel rakibi belli olacak. İşte Bayern Münih PSG maçının muhtemel kadroları ve tüm detayları...

Bayern Münih - PSG maçı bu akşam 22:40'ta TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Bayern Münih - PSG karşılaşmasını FIFA kokartlı hakemimiz yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. ile Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih

Sven Ulreich, Joshua Kimmich, Mats Hummels, Jerome Boateng, David Alaba, Arturo Vidal, Corentin Tolisso, James Rodriguez, Kingles Coman, Thomas Müller,

PSG

Alphonse Areola, , Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa, Marco Verratti, Adrien Rabiot, Julian Draxler, , Angel Di Maria, Edinson Cavani

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Bayern Münih PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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