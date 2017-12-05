Bayern Münih PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İki takım arasındaki ilk karşılaşmayı PSG, 3-0 kazanmıştı. Celtic ve Anderlecht'in de yer aldığı B grubunda lideri tayin edecek karlılaşma TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Bayern Münih'in grubu lider tamamlaması için rakibini en az 4 farkla mağlup etmesi gerekiyor. Bu karşılaşmanın sonucunda temsilcimiz Beşiktaş'ın da muhtemel rakibi belli olacak. İşte Bayern Münih PSG maçının muhtemel kadroları ve tüm detayları...

Bayern Münih - PSG maçı bu akşam 22:40'ta TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Bayern Münih - PSG karşılaşmasını FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih

Sven Ulreich, Joshua Kimmich, Mats Hummels, Jerome Boateng, David Alaba, Arturo Vidal, Corentin Tolisso, James Rodriguez, Kingles Coman, Thomas Müller, Robert Lewandowski

PSG

Alphonse Areola, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa, Marco Verratti, Adrien Rabiot, Julian Draxler, Neymar, Angel Di Maria, Edinson Cavani