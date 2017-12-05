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Almanya'ya 5 eksikle gitti

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 14:30 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 14:38
Beşiktaş Almanya'ya 5 eksikle gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın RB Leipzig ile karşılaşacak 'ta Teknik Direktör Şenol Güneş rotasyona gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında yarın Leipzig ile Red Bull Arena'da karşılaşacak , Almanya'nın Leipzig şehrine gitti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil'in başkanlık ettiği kafileye siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in 19 oyuncuyu dahil ettiği bildirildi.

Grupta 11 puanı bulunan ve liderliği garantileyen siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Şenol Güneş kadroya 5 önemli ismi dahil etmedi. Pepe, Babel, Quaresma, Atiba ve Tolgay Arslan, yarın RB Leipzig ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş son idmanını bugün TSİ 21.30'da maçın oynanacağı Red Bull Arena'da yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş ise TSİ 21.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Siyah-beyazlılar maçın ardından İstanbul'a dönecek.

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Beşiktaş Almanya'ya 5 eksikle gitti
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