Son dakika: Dursun Özbek: Hoca değişikliği söz konusu değil

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "Antrenör değişikliği söz konusu değildir, Önemli olan hataların tekrarlanmaması" dedi. Özbek ayrıca, Fatih Terim ile görüşmediklerini belirterek, "Herhangi bir hoca arayışımız yok" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklaması şöyle:

"ANTRENÖR DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ, HATALARDAN DERS ÇIKARACAĞIZ"

Rutin yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Rutin konuları konuştuk. Gündemde devamlı tutulan konulardan bir tanesi de futbol takımımızın son haftalarda gösterdiği performans. Bu hem taraftarımızı hem de yönetimimizi fazlasıyla üzdü. Yönetim olarak yapmamız gereken; hatalarımızı tespit etmek ve bu hataların tekrarlanmaması için gereğinin yapılmasıdır. Teknik kadronun eğer bir hatası varsa dikkati çekilmek suretiyle aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Herhangi bir antrenör değişikliği söz konusu değildir. Mühim olan yapılan hatalardan ders çıkarmaktır.

"ÇARE ANTRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL"

"Şu anda puan farkı kapandı demen pek doğru olmaz. Geçmişte 9 puan öndeyken bugün ezeli rakiplerimizin 3 puan önündeyiz. Lig boyunca zaman zaman performansı etkileyen taktik hatalar ya da form düşüklüğü olabilir. Bu her takımın başına gelebilir. Ama bunun çaresi hemen antrenör değişikliği yapmak değildir. Bu sadece benim şahsi düşüncem değil, yönetim kurulumuz da böyle düşünüyor. Yaptığımız hatalardan ders çıkarmak en önemli arzumuz."

"ŞAMPİYON GALATASARAY OLACAK"

"Araştırdığımız konu; yapılan teknik hatalar neyse bunların yapılmamasını sağlamak. Şampiyonluk için inancımız tam. Hatalardan ders çıkarmak için teknik kadroyla görüşüyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerde şampiyonluğa takımının inancının tam olduğunu gördüm. Galatasaray sezon sonun şampiyon olacaktır."

"TERİM İLE GÖRÜŞMEDİK"

"Fatih Terim ile görüşmedik. Sayın Terim de bunu açıkladı. Böyle bir arayış içinde de değiliz. Teknik kadroya ve takımımıza inancımız tam."