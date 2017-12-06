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Ndiaye: "Taraftarın karşısına şampiyon olarak çıkacağız"

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2017 13:56
Ndiaye: Taraftarın karşısına şampiyon olarak çıkacağız

'ın Senagal'li futbolcusu Badou Ndiaye, "Sezon sonunda taraftarımızın karşısına şampiyon bir şekilde çıkacağız" dedi.

'Engelleri Aşıyoruz' gecesinde Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na destek veren bir başka isim olan futbol takımının başarılı oyuncularından Badou Ndiaye, Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta iyi bir sonuç alamadıklarını hatırlatarak, "İyi bir sonuç almak istedik ama olmadı. Tekrardan motive olmak gerekiyordu ve bunu yaptık. Taraftarımız bilsin ki biz kararlıyız, şampiyonluk yolunda da kararlılıkla ilerleyeceğiz. İyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Sezon sonunda taraftarımızın karşısına da şampiyon bir şekilde çıkacağız" diye konuştu.

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Ndiaye: "Taraftarın karşısına şampiyon olarak çıkacağız"
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