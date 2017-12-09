Çalımbay: N’Doye, Kucka ve Mas’la konuştuk...

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kenardan gelenlerin katkısı çok büyüktü" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek puanını 25'e yükselten Trabzonspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Göreve geldiğin günden itibaren çok zor maçlarının olduğunu bildiklerini söyleyen Çalımbay, "Kasımpaşa da bu takımlardan birisiydi. Kolay olmayacağını biliyorduk. İyi bir galibiyet aldık. Maçın başından sonuna kadar hiç kopmadılar. Özellikle ikinci yarı çok iyiydik. Özellikle ligin ikinci yarısında ilk yarıda kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Şimdi 2 maçımız var. Bunları en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde zor da olsa iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



"ÖNEMLİ OLAN İSTİKRARI SÜRDÜRMEK"

Savunmada sıkıntıları olduğunu söyleyen Çalımbay, "Bugün üzerinde çok fazla durmak istemedim ama Mustafa sakatlandıktan sonra sıkıntı yaşadık. N'Doye, Kucka ve Mas'la bir araya gelip bir şeyler konuştuk. Burada Kucka'nın oynamasına karar verdik. Kendisi bizim beklediğimizden çok daha üst seviyede oynadı. İkinci yarıda giren arkadaşlarımız da çok etkili oynadılar. Her toplantımızda söylüyorum, maçların kaderini sonradan girecek oyuncular değiştirir diye. Bugün de sonradan giren oyuncuların katkısını gördük" dedi.

Her maç üzerine koyarak gittiklerini de sözlerine ekleyen Çalımbay, "Bazı maçlarda çift forvet oynuyoruz, her türlü riske giriyoruz. Bugün skoru korumak isteseydim Rodallega'yı almazdım oyuna. Burada önemli olan şey, diğer arkadaşlarımızdan da en iyi şekilde faydalanmak. Onları da kazanırsak çok daha iyi bir şey yapacağız. Önemli olan bu istikrarı devam ettirmek. İnşallah iyi yerlere gideceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.