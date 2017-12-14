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Son dakika: PFDK, Okan Buruk ve Gomis kararını açıkladı
Son dakika:
PFDK
,
Okan Buruk
ve
Gomis
kararını açıkladı
PFDK
;
Gomis
'e 1,
Okan Buruk
'a 5, Lopes'e de 3 maç ceza verildiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 14.12.2017
17:13
Güncelleme Tarihi: 14.12.2017
17:21
PFDK
,
Gomis
'e 1 maç,
Okan Buruk
'a 5 maç, Lopes'e 3 maç ceza verdi!
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Son dakika: PFDK, Okan Buruk ve Gomis kararını açıkladı
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