Galatasaray, Emrah Bayraktar yönetiminde çalıştı

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı ekip, Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verilmesinin ardından haftanın ilk çalışmasını, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar yönetiminde gerçekleştirdi.

Florya Metin Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı kulüp başkanı Dursun Özbek de takip etti.

Antrenmanın ilk bölümünde teknik pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımın Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada forma giyen oyuncular, bu çalışmayla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise topa sahip olma uygulamaları üstünde durduktan sonra dar alanda beşe beş çift kale maç yaptı.

Sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.