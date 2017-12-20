Bayern Münih Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dev maç şifresiz!

Bayern Münih Borussia Dortmund maçının muhtemel 11'leri iki takımın eksikleri ve karşılaşma hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İki takım DFB-Pokal Kupası kapsamında kozlarını paylaşacak. İki takım DFB-Pokal Kupası kapsamında kozlarını paylaşacak. Borussia Dortmund bu kupayı en son kazanan takım konumunda.
Beşiktaşlı taraftarların farklı bir gözle izleyeceği karşılaşma bu akşam saat 22:45'te NTVSpor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Bayern Münih 18 ile bu kupayı en çok müzesine götüren kulüp durumunda.
MUHTEMEL 11'LER
BAYERN MÜNİH: Sven Ulreich, Joshua Kimmich, Hummels, Süle, Bernat, Javi Martinez, Arturo Vidal, Corentin Tolisso, Franck Ribery, Arjen Robben, Thomas Müller, Robert Lewandowski
BORUSSİA DORTMUND: Roman Bürki, Sokratis, Ömer Toprak, Marc Bartra, Jeremy Toljan, Julian Weigl, Nuri Şahin, Shinji Kagawa, Andriy
Yarmolenko, Andre Schürrle, Pierre-Emerick Aubameyang