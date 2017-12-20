Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ünal Aysal'dan "adaylık" açıklaması

'dan "adaylık" açıklaması

'ın eski başkanı , olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 17:14 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 17:25
Ünal Aysal'dan adaylık açıklaması

Galatasaray Kulübünün 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi adı başkan adayları arasında gösterilen Ünal Aysal, böyle bir düşüncesinin olmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından , yaptığı yazılı açıklamada, "Aday olmayacağım fakat başarılı olacağına inandığım bir başkan adayı olursa muhakkak ki elimden gelen desteği vereceğim." ifadelerini kullandı.

Aysal, kendisini tekrar başkan görmek isteyen taraftarlara ve genel kurul üyelerine teşekkür ederek, "Galatasaray'dan kopmam söz konusu olamaz. Galatasaray ile olan gönül bağım, yaşadığım sürece devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Galatasaray'ın favori hoca adayı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünal Aysal'dan "adaylık" açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN