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Konya'da penaltı tartışması

ile arasındaki bir pozisyon, sarı-lacivertli taraftarların oldukça tepkisin çekti.

Giriş Tarihi: 23.12.2017 21:17
Konya'da penaltı tartışması

Süper Lig'de ile arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Maçın 26. dakikasında Fenerbahçe'nin atağında ceza sahası içine yapılan ortaya hareketlenmek isteyen Giuliano yere düştü ve hakeme dönerek penaltı bekledi. ile ikili mücadeleye giren Giuliano'nun penaltı beklediği pozisyonda hakem 'devam' kararı verdi.

Penaltı bekleyen Fenerbahçeliler, sosyal medyada Fırat Aydınus'un bu kararı eleştirdiler. Sarı-lacivertliler pozisyonun penaltı olduğunu savundular.

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Konya'da penaltı tartışması
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