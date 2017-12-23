Konya'da penaltı tartışması

Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Maçın 26. dakikasında Fenerbahçe'nin atağında ceza sahası içine yapılan ortaya hareketlenmek isteyen Giuliano yere düştü ve hakeme dönerek penaltı bekledi. Ali Turan ile ikili mücadeleye giren Giuliano'nun penaltı beklediği pozisyonda hakem Fırat Aydınus 'devam' kararı verdi.

Penaltı bekleyen Fenerbahçeliler, sosyal medyada Fırat Aydınus'un bu kararı eleştirdiler. Sarı-lacivertliler pozisyonun penaltı olduğunu savundular.



