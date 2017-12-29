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'dan haberlerine yanıt!

'un olacağı haberleri gündemi meşgul eden 'da Teknik Direktör bu konu hakkında açıklamada bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 13:18 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 14:36
Sam Allardyce'dan Cenk Tosun haberlerine yanıt!

ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, forvete ihtiyaçları olduğunu ve ara de bu konuya ağırlık vereceklerini söyledi.

İngiliz teknik adam, ligde yarın deplasmanda oynayacakları Bournemouth maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Allardyce, 'ta forma giyen Cenk Tosun'u transfer edip etmeyecekleriyle ilgili soru üzerine, "Eğer bulabilirsek bir forvet oyuncusuna ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde bu konuda etkin olacağız. Şu andaki durumumuza göre daha fazla gol atmalıyız." diye konuştu.

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İngiliz basını, 26 yaşındaki Cenk'le 4,5 yıllık sözleşme imzalamak isteyen 'ın 25 milyon sterlin bonservis ödemeyi kabul ettiğini yazmıştı.

Geride kalan 20 haftada 27 puan toplayan Everton, 9. sırada yer alıyor. 24 kez rakip fileleri havalandıran İngiliz temsilcisi, kalesinde 30 gol gördü.

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Sam Allardyce'dan Cenk Tosun haberlerine yanıt!
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