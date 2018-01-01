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inde flaş iddia

Beşiktaşlı golcü oyuncu 'un Everton'a olma sürecinin uzamasının sebebi belli oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018 22:04 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 22:37
Cenk Tosun transferinde flaş iddia

İngiliz basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulüp ile Everton yetkililerinin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ve 25 milyon Pound'luk bonservis ücretinde anlaştığı, daha sonra ise Beşiktaş cephesinin istediği bonservis bedelini artırdığı belirtildi. Beşiktaşlı yöneticiler, İngiliz ekibine için 27 milyon Pound istediğini bildirdi. Siyah-beyazlı yöneticilerin fikir değiştirmesinin ardından Everton cephesinin Cenk Tosun inden vazgeçebileceği ileri sürüldü.

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Everton'ın Cenk Tosun ile anlaştığı öğrenilirken, yıldız oyuncu şu anda tatil için eşiyle birlikte Londra'da bulunuyor. Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde, yıldız oyuncu transferi tamamlamak için Londra'dan Liverpool'a geçecek.

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Cenk Tosun transferinde flaş iddia
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